Torna la neve nel Piacentino. Domani allerta gialla su tutto il territorio

Dopo un periodo di tregua, la neve è pronta a tornare nel territorio piacentino. La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta gialla di 24 ore che scatterà a mezzanotte di venerdì 12 febbraio. A causa di correnti fredde da Nord-Est, le precipitazioni inizieranno in mattinata in Appennino per raggiungere in giornata anche la pianura. Gli accumuli previsti sono di 5-10 centimetri in pianura e 15-20 in montagna.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà