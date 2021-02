“Degrado nel cimitero di Piacenza, da due anni un ponteggio dimenticato”

“Una grave situazione di degrado”. Così – nel consiglio comunale di oggi – l’esponente di minoranza Samuele Raggi (Piacenza del futuro) ha denunciato la condizione del cimitero urbano della nostra città. “Alcune tombe tendono ad aprirsi. Inoltre, da ormai due anni a questa parte, ci sono infiltrazioni d’acqua sotto i portici. Da troppo tempo è stato posizionato un ponteggio che pare dimenticato: il risultato è un cantiere latente e il problema irrisolto. La trascuratezza del cimitero scoraggia le persone, che si recano in questo luogo per visitare i propri cari deceduti. La manutenzione – ha concluso Raggi – non è sufficiente”. La richiesta di sistemare il camposanto è stata avanzata anche dal consigliere Antonio Levoni (Liberali).

