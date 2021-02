“Ho chiamato mio figlio Diego in onore dell’infermiere che mi ha curato in Terapia intensiva”

Ci sono storie di speranza che nascono dalla sofferenza del Covid. Come quella del piccolo Diego, nato a settembre 2020. Il nome scelto dai genitori è in onore dell’infermiere che si è preso cura di suo papà, uno dei più giovani pazienti Covid del reparto di Terapia intensiva di Piacenza. L’incubo per Stefano Provini, fisioterapista 33enne residente a Farini, è iniziato in questo periodo dello scorso anno mentre Diego Zuffada, infermiere piacentino 35enne, dal comparto operatorio veniva trasferito al reparto di Terapia Intensiva dove si moltiplicavano i letti per i malati del virus sconosciuto fino a pochi giorni prima.

“Non riuscivo più a respirare, la saturazione era a 76 e quando lo ho comunicato al 118 mi sono venuti a prendere subito con l’ambulanza. Nel giro di poche ore mi sono ritrovato con il casco nel reparto di Terapia Intensiva – ricorda Stefano Provini -. Mi sembrava di impazzire, faceva un rumore terribile. E’ lì che conosciuto l’infermiere Diego con il quale si è creato subito un bel rapporto. E poi ricordo perfettamente anche i suoi colleghi e i medici che passavano come meteore perché avevano tanto da fare, ma c’era comunque molta umanità. Io devo la vita a queste persone”.

Erano tempi in cui del maledetto virus si sapeva ancora poco e l’ospedale iniziava a trasformarsi in un girone infernale. La preoccupazione per Stefano era ancora più elevata perché la moglie era incinta al terzo mese. La sua è una storia a lieto fine, Stefano si è ripreso dai postumi del Covid e il 18 settembre è nato il primogenito. “Non ho avuto dubbi sul nome perché l’infermiere Diego si è preso cura di me in un momento difficile. Abbiamo la stessa passione per la natura e per i viaggi e se non ci fosse stato lui sarebbe stato molto difficile tenere su il morale in quei giorni. Così, quando è nato mio figlio all’ospedale di Piacenza, lui era in reparto e io l’ho chiamato per farglielo conoscere subito. In quel momento gli ho comunicato che avevo scelto proprio il suo nome”.

“Per me è stata una sorpresa e una grande emozione – commenta Diego Zuffada -. Con Stefano siamo rimasti amici. Lui aveva il casco ed era sveglio quindi vedeva tutto ciò che succedeva intorno a sé in reparto. Per questo non aveva solo bisogno di cure farmacologiche ma anche di vicinanza. Dopo un po’ di tempo dalle dimissioni siamo stati noi a contattarlo per sapere come stava perché avevamo bisogno di storie positive per tirarci un po’ su di morale dopo aver assistito a tanta sofferenza”.

“Dopo essere guarito dal Covid – conclude Provini – ho deciso di cambiare le priorità perché ho davvero capito che nella vita di tutti i giorni ci stressiamo tanto inutilmente”.