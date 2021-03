Al via le vaccinazioni dei docenti. “Una conquista dopo un periodo difficile”

Ex Arsenale

È Luciana Salvadè, insegnante di italiano all’istituto Ghittoni di San Giorgio, la prima vaccinata dei lavoratori della scuola di Piacenza. Alle 14.14 sono partite le vaccinazioni anti-Covid per insegnanti e personale scolastico all’Arsenale di viale Malta: 204 sono i lavoratori della scuola che ogni giorno verranno vaccinati fino ad arrivare, nel giro di un paio di settimane, a 2000-2500 persone.

“Per me questa è una grande conquista – spiega Salvadè – abbiamo passato dei momenti pesanti, ma ora sono felice di vaccinarmi”.

La macchina organizzativa impiegata è ampia: due medici, due operatori per l’accoglienza, 15 infermieri, un coordinatore infermieristico e un oss accompagnano le persone nel percorso connotato dalla primula, garantendo lo svolgimento delle operazioni dalla verifica dell’operazione fino all’osservazione post-vaccino.