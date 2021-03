Bobbio, via al restyling in paese. Debutta la Zona traffico limitato

Con un bilancio da 15 milioni di euro, il Comune di Bobbio disegna per i prossimi tre anni le opere più strategiche, annunciate in consiglio comunale dal sindaco Roberto Pasquali, che ha portato a casa il sì del suo parlamentino con l’astensione dei consiglieri Federico Bonini e Giovanni Mozzi. Si punta a una nuova pavimentazione per praticamente tutto il centro storico, ci sono 400mila euro per le strade invece fuori da Bobbio paese e altri 35mila euro per telecamere di videosorveglianza per le frazioni. Altre telecamere invece monitoreranno – e sanzionare – chi entrerà nella nuova Zona a traffico limitato, che andrà a chiudere ai mezzi non autorizzati gli accessi del centro storico (San Francesco, piazza Duomo, largo Rio Grande, contrada del Castellaro, San Lorenzo), per dare ordine soprattutto nei momenti di maggiore concentrazione di turisti e traffico disordinato, con orari diversi sulla base delle esigenze delle stagioni.

