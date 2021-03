Il comune cerca un “personal trainer” per mantenere in forma gli anziani

Un organizzatore, tra enti di promozione sportiva o realtà private, di “gruppi di cammino” per ultrasessantacinquenni, o anche al di sotto di quella soglia di età purché riconducibile alla categoria dei “soggetti fragili adulti” (segnalati dall’ufficio Attività socioricreative). Lo sta cercando il Comune che ha emanato un apposito avviso pubblico. Le camminate sono in agenda nella primavera 2021 e precisamente per tra aprile e giugno, con sedute bisettimanali di un’ora e mezza al massimo.

