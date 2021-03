Rientra l’allarme smog. Domenica ecologica il 7 marzo

Rientra l’emergenza inquinamento nella nostra città. A decretarlo è il bollettino Arpae che riguarda Piacenza come gli altri Comuni emiliano-romagnoli aderenti al Piano aria integrato regionale.

Non si renderanno quindi necessari provvedimenti di limitazione al traffico domani, sabato 6 marzo, mentre lunedì 8 saranno attuate le consuete restrizioni normalmente attive dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30: divieto di circolazione per i mezzi a benzina sino alla categoria Euro 2 compresa, diesel sino alla categoria Euro 3 inclusa, benzina/gpl o benzina/metano – così come avviene per ciclomotori e motocicli a due tempi – sino alla tipologia Euro 1.

Nella domenica ecologica del 7 marzo, il provvedimento si estenderà sino alla categoria diesel Euro 4, con validità sempre dalle 8.30 alle 18.30. Contestualmente, grazie all’accordo con Seta, si ricorda che sarà possibile viaggiare con un solo biglietto di corsa semplice per l’intera giornata, a bordo di tutte le linee urbane dei bus.