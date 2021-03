Zona arancione, i piacentini: “Giusto così, lezioni online devastanti per i giovani”

I piacentini tirano un sospiro di sollievo: “Bene la conferma in zona arancione – dicono diversi cittadini – per adesso il nostro territorio si trova in una situazione più tranquilla, perciò è giusto concedere qualche libertà in più. E poi il ritorno alla didattica a distanza per tutti gli studenti sarebbe stato devastante”. Ma guai ad abbassare la guardia: il virus circola, e il rispetto delle norme anti-Covid è fondamentale. Tanto che qualcuno avrebbe preferito la zona rossa fin da subito. Ecco le opinioni dei piacentini:

© Copyright 2021 Editoriale Libertà