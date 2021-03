Carmiano, via alle indagini geologiche: quattro frane da sistemare

Il Comune di Vigolzone sta lavorando in stretta sinergia con la Regione Emilia Romagna in un’attività volta ad aumentare la sicurezza del territorio. Il sindaco Gianluca Argellati, dopo la videoconferenza con l’assessore regionale Irene Priolo, ha accolto i tecnici inviati da Bologna per il sopralluogo nella zona tra Carmiano e Castellaro. “Su quel tratto – informa il primo cittadino – insistono quattro frane importanti e altri piccoli movimenti, per cui occorre eseguire una ricognizione a livello geologico per capire che tipo di intervento possa essere risolutivo”. E’ stato quindi affidato l’incarico al geologo Paolo Mancioppi per eseguire indagini geologiche, geomorfologiche e sismiche nel tratto di strada tra Carmiano, Chiulano e Castellaro, una ricognizione che sarà propedeutica ad una progettazione complessiva che possa rendere definitivo il futuro intervento.

