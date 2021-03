Bonaccini: “Il contagio cresce, lockdown nei weekend potrebbe servire”

Il Covid non molla la presa soprattutto nel resto dell’Emilia Romagna dove la situazione resta critica. Così Stefano Bonaccini, presidente della regione e della conferenza delle Regioni, non nasconde, ancora una volta, la necessità di intervenire con misure più rigide: “Può darsi che la stretta nei weekend possa essere sufficiente” ha detto Bonaccini a Mattino5, su Canale5. Un lockdown come quello dell’anno scorso per Bonaccini non ci sarà, perché “non sarebbero chiuse le industrie e i cantieri”. Il presidente è convinto che occorra valutare le situazioni territorio per territorio come ha fatto lui stesso la settimana scorsa quando ha emanato un’ordinanza per creare zone rosse nelle province dove i contagi erano molto alti.

“Il Governo fa bene, su consiglio degli esperti e degli scienziati, a pensare a come dare una stretta robusta per qualche settimana. Perché c’è bisogno, quando si deciderà di riaprire, di non chiudere più” ha aggiunto Bonaccini. Il contagio sta crescendo in quasi tutto il Paese: “I numeri sono preoccupanti – dice- c’è una diffusione complessiva e qualche misura estesa serve per arginare quest’ondata”.