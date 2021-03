Carabinieri Fiorenzuola, prende quota l’ipotesi di una nuova caserma

A Fiorenzuola tramonta l’ipotesi di ricavare la caserma dei carabinieri nell’edificio dell’ex liceo che nell’ultimo anno è stato utilizzato per le scuole.

Si fa avanti l’idea di costruire una caserma ex novo. Si sono già tenuti alcuni incontri con la Prefettura e l’Arma dei carabinieri. L’attuale caserma si trova ormai da oltre trent’anni in un edificio lungo la via Emilia Ovest che è in affitto. Vi sono ospitati la Compagnia carabinieri della Valdarda e la stazione di Fiorenzuola.

