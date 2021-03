Galleana, la segnalazione delle mamme: “Chiodi pericolosi sullo scivolo”

10

Anna è una giovane madre. Frequenta spesso il parco giochi della Galleana col suo bambino. Ed è lei ad accorgersi di una fila di lunghi chiodi arrugginiti che spuntano dallo scivolo di uno dei giochi e che rischiano di fare molto male ai bambini.

I chiodi stanno lì ma non si sa bene da quando: sicuramente da quando la parte di legno che tenevano ancorata è saltata via, distrutta probabilmente dal tempo e dalle intemperie. I chiodi invece sono rimasti: lunghi e ormai arrugginiti, disposti su un’unica fila sullo scivolo del gioco che ha la forma di un castello. E che, così, dovrebbe essere off limits per i bambini. Invece sta lì a disposizione dei più piccoli che giocano davanti agli occhi tranquilli delle famiglie.

Fortunatamente gli altri giochi del parco non sembrano avere particolari problemi: “Sono tenuti abbastanza bene” spiegano alcune delle mamme che frequentano l’area con i loro figli.