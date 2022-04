Panchine, attrazioni, pavimentazioni: nuova vita per campi gioco delle frazioni

Sopralluogo del sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, alle aree gioco di Gerbido e Mortizza interessate nei mesi scorsi da lavori di sistemazione e riqualificazione.

“Interventi attesi e richiesti dagli abitanti delle due frazioni – sottolinea il primo cittadino – che abbiamo pensato per garantire una migliore fruibilità e maggiore sicurezza alle aree gioco, sia quella interna alla scuola materna di Gerbido sia ai giardini pubblici della stessa Gerbido e di Mortizza, dove oltre allo spazio gioco e all’area verde è stata riqualificata anche la pista polivalente per offrire una struttura sicura ed efficiente per l’attività ludico-sportiva degli abitanti della zona”.

Gli interventi, del valore complessivo di circa 80mila euro, hanno riguardato, nell’area esterna della scuola di Gerbido, la rimozione di tutti i giochi pericolosi e non a norma sostituiti con 14 attrazioni ludiche adatte alla fascia di età 3-6 anni, oltre alla collocazione di una nuova struttura-gazebo in legno.

Nel parco giochi di Gerbido, in strada Nizzolaro, sono state collocate nuove panchine e cestini porta rifiuti, oltre alla sostituzione dei giochi ammalorati e l’implementazione delle attrezzature anche inclusive, adatte ad utenti con disabilità.

Al parco giochi di Mortizza, oltre alla sostituzione dei giochi pericolosi con nuove attrezzature anche inclusive e la sistemazione dei vialetti, è stata rinnovata la pavimentazione della pista polivalente con un “pacchetto” specifico per superfici sportive a base di resine acriliche; inoltre sono state posate nuove porte da calcio con parapalloni e sostituita la rete perimetrale.

Interventi anche al parco di Montecucco, dove sulle pavimentazioni residue di un percorso vita rimosso da qualche tempo, ha preso forma un nuovo parco giochi con 15 attrazioni ludiche alcune anche inclusive per l’accessibilità di ragazzi disabili.