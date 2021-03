Il maresciallo Floridi nuovo comandante dell’aliquota operativa di Bobbio

Nuovo comandante dell’aliquota operativa della compagnia di Bobbio dei carabinieri. Si tratta del maresciallo Gianluca Floridi, di 48 anni, sposato, con due figlie di 15 e 12 anni. Dopo aver indossato la divisa nel 1994 e aver prestato servizio, come prima destinazione, alla stazione di Montù Beccaria, nell’ottobre del 1996 è arrivato in provincia di Piacenza presso la stazione di Gropparello. In seguito ha frequentato il corso da vice brigadiere e nel 2000 è stato trasferito al Radiomobile della compagnia di Piacenza, come motociclista e capo equipaggio. Vi è rimasto fino al novembre del 2015, quando è stato trasferito alla stazione di Piacenza Principale. Ora la nomina a Bobbio.

