Strada del Colombarone trasformata in discarica: nei guai una ditta di Bergamo

Il titolare di una ditta di Bergamo rischia una sanzione fino a mille euro per aver trasformato la strada del Colombarone in una discarica. Gli agenti della polizia locale hanno rinvenuto un cumulo di scarti di lavorazioni di qualche cantiere e attrezzi gettati dopo essere stati utilizzati. Dopo una breve indagine gli agenti sono risaliti alla ditta di Bergamo, il cui titolare è stato obbligato a ripulire e verrà ora sanzionato con una multa fino a mille euro. Per rinforzare i controlli ambientali l’amministrazione ha dotato la polizia locale di otto fototrappole.

