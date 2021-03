“Covid, Bologna fronte più caldo in regione”. Piacenza in soccorso con due anestesisti

Bologna, il fronte più caldo della battaglia regionale. Così la nostra Ausl, nell’ambito di quanto prevede l’organizzazione emiliano romagnola, è pronta a mandare due anestesisti come rinforzo ai colleghi bolognesi. “Un gesto doveroso – ha commentato il direttore generale Luca Baldino – che rappresenta un’ulteriore conferma della generosa dedizione del nostro personale”. Per ora è stata assicurata la disponibilità dei due medici, ma ancora non si sa se e quando dovranno partire.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA