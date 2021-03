Controlli anti Covid, nel weekend 14 sanzioni e un locale chiuso

Nell’ambito dei controlli finalizzati al rispetto delle norme anti Covid, nel weekend del 13 e 14 marzo 2021, sono state identificate 342 persone e verificate 19 attività o esercizi commerciali. Quattordici le sanzioni a carico di cittadini e una a carico di esercizi commerciali per violazione della normativa anti Covid, con chiusura in via provvisoria.

Dal 1° marzo 2021 sono state controllate 2.962 persone e di queste 123 sono state sanzionate per violazione delle disposizioni anti-covid; inoltre, nello stesso periodo, sono stati controllati 213 esercizi commerciali e in quattro casi sono stati sanzionati anche con la sospensione cautelare dell’attività.

Dall’8 marzo 2020 e sino alla giornata di ieri sono state controllate 118.763 persone e 7.092 esercizi commerciali: all’esito dei controlli sono state sanzionate 3.794 persone e n. 82 esercizi commerciali.

Nell’ultima settimana – dall’8 marzo al 15 marzo 2021 – le Forze di Polizia statali e locali hanno effettuato, nell’ambito delle attività generali di prevenzione e controllo del territorio, 528 servizi con l’impiego di 1.091 uomini.

Nei prossimi giorni si terranno, nell’ambito della Conferenza Permanente, i periodici tavoli per il monitoraggio del contesto economico-sociale e sull’esecuzione e monitoraggio delle misure precauzionali previste dal Dpcm 2 marzo 2021 sui luoghi di lavoro con la partecipazione dei rappresentanti degli Enti pubblici territoriali, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali.