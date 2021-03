“Vaccini anche alle badanti”: il consigliere comunale Roberto Colla scrive all’Ausl

“Vaccinare anche le badanti, equiparabili alle operatrici socio-sanitarie, facendole rientrare in ‘prima fascia’ visto il contatto con le persone più fragili”.

E’ la richiesta che il consigliere comunale Roberto Colla ha rivolto all’Ausl di Piacenza.

“Diverse famiglie – ha scritto Colla in una lettera indirizzata al direttore generale Luca Baldino – le quali si avvalgono della professionalità e dell’aiuto di badanti per la cura dei propri anziani, mi hanno contattato segnalando che, a differenza dei parenti più stretti, le loro ‘caregiver’ non sono ancora state vaccinate contro il Covid. Questo nonostante trascorrano gran parte della giornata, alcune anche l’intera giornata, a stretto contatto dei loro famigliari anziani. Consapevole dello sforzo enorme che l’Azienda sta ponendo in essere per fronteggiare la delicata situazione, del fatto che sono tante le richieste di categorie di persone ‘in prima linea’ che chiedono di essere vaccinate, del fatto che scarseggiano sia vaccini che operatori sanitari per somministrarli, le chiedo se l’Azienda, per quello che può essere il proprio potere decisionale in materia e magari attraverso l’assessorato regionale di competenza, possa provvedere a vaccinare anche loro”.