Vaccini anti-Covid, aperte le prenotazioni per gli over 75: “Momento di speranza”

Al via oggi (15 marzo) le prenotazioni del vaccino anti-Covid per gli over 75. Fin dalle prime ore del mattino nelle farmacie di Piacenza e provincia, convenzionate per fissare gli appuntamenti, il riscontro è stato notevole: “Già alle otto c’era una lunga coda di persone in attesa – spiega Roberto Laneri, presidente di Federfarma – in due o tre casi, una volta effettuata la prenotazione, purtroppo qualcuno si è tirato indietro perché avrebbe dovuto ricevere l’iniezione di AstraZeneca e non si fidava”. Ma al di là di qualche eccezione, tra i cittadini over 75 (14mila nel nostro territorio) si è registrato un grande entusiasmo: “Con il vaccino – commenta Annamaria Avanzini, 76 anni – spero di avere meno paura, mi manca il contatto umano con amici e parenti”. Franco Cabrini, 75 anni, non vede sua nipote da un anno: “Aspetto il vaccino con ansia, spero di poter tornare presto alla normalità e di riabbracciare la mia famiglia. Ho appuntamento il 29 marzo, non vedo l’ora”.

Le somministrazioni per le persone tra i 75 e i 79 anni partiranno da domani, insieme alle altre categorie aventi diritto (over 80, pazienti estremamente vulnerabili, personale scolastico, forze dell’ordine e disabili in strutture residenziali).

COME PRENOTARE – È possibile rivolgersi a uno sportello Cup del territorio, in uno dei sei Comuni che effettuano prenotazioni (Agazzano, Caorso, Gragnano, Gropparello, Pontenure e Villanova), nelle farmacie convenzionate o chiamando il Cuptel 800-651.94 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18. Al momento della prenotazione, al cittadino sono comunicati la data, il luogo dove recarsi e tutte le ulteriori informazioni necessarie. La persona deve poi presentarsi alla vaccinazione con tessera sanitaria, documento d’identità, consenso informato e scheda anamnestica.