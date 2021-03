Spaventano il cane e poi aggrediscono una famiglia con calci e pugni: 5 denunce

Cinque giovani sono stati denunciati dai carabinieri di Rivergaro per lesioni personali in concorso. Il fatto si è consumato l’8 novembre scorso, intorno alle 12.00, nei pressi di un agriturismo della Val Trebbia. Una famiglia di Gossolengo, un uomo e una donna con il figlio e un cane si stavano recando al ristorante quando un gruppetto di amici ha acceso alcuni fumogeni. Il cane, impaurito, è scappato dai padroni. Ne è nato un diverbio piuttosto accesso e dalle parole si è passati ai fatti. Ad avere la peggio, seppur senza riportare ferite gravi, i tre componenti della famiglia che sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza per accertamenti. All’epoca dei fatti, sul posto, erano intervenuti i carabinieri di Rivergaro che avevano avviato le indagini. Ieri i militari, dopo aver eseguito opportune verifiche e accertamenti, sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a identificare gli autori del fatto. Si tratta di 5 giovani, 4 uomini e una donna, tutti piacentini, tra i 23 ed i 30 anni, che se la son presa prima con i due uomini della famiglia, spintonati contro una catasta di legna e presi a calci e pugni e poi con la donna, sbattuta violentemente a terra. I cinque sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Piacenza per lesioni personali in concorso.

