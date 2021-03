The Mente, in omaggio con Libertà il giornale scolastico dell’istituto Romagnosi

Nonostante la chiusura delle scuole, l’attività delle redazioni scolastiche non si ferma.

All’interno dell’edizione di Libertà di oggi, giovedì 18 marzo, i lettori troveranno 8 pagine del giornale scolastico dell’Istituto Romagnosi. In particolare in questi mesi difficili la passione dei ragazzi del The Mente non ha subito stop: tra le pagine, fittissime di pensieri e parole, spazio alle riflessioni dei giovani redattori, sia sul mondo della scuola al quale loro appartengono, sia al racconto della situazione globale.

Tra i temi toccati dai piccoli giornalisti c’è ovviamente la pandemia, ma non solo: si ripercorrono alcuni degli eventi e dei momenti più importanti dell’ultimo anno, si viaggia (anche solo con il pensiero), si parla della Dad e di ciò che la tecnologia, oggi più del solito, comporta per gli adolescenti.

È una scelta precisa anche quella di inserire tantissime fotografie, fatte dai fotografi della redazione nei corridoi semivuoti dell’istituto ma anche dagli stessi studenti confinati nelle proprie case, ma con menti apertissime e desideri lanciati verso il futuro. Nelle immagini, un occhio sulla scuola certamente intenso e diverso dal solito.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà