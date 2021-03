Vaccini, corsia preferenziale per i malati oncologici: si parte sabato prossimo

Per i malati oncologici ed ematologici si sta aprendo una corsia preferenziale alla vaccinazione. E sabato prossimo si inizierà a vaccinare direttamente in ospedale. Il progetto del dipartimento di oncoematologia e centro trapianti fa capo ai dottori Daniele Vallisa e Luigi Cavanna (capo dipartimento).

“E’ stato avviato ancora prima che l’Ausl ce lo chiedesse – riferisce la dottoressa Patrizia Bernuzzi – i nostri malati hanno situazioni di immunodepressione, motivo per avere una via dedicata e non farli confluire in un punto vaccinale unico, discretamente frequentato, tenendoli in ambiente protetto”.

