Bologna in crisi per il Covid: la Pubblica di Travo invia ambulanza e volontari

La Pubblica Assistenza “Valtrebbia” odv di Travo ha risposto immediatamente alla richiesta di aiuto della città di Bologna: il capoluogo emiliano si trova infatti a gestire una difficile situazione legata ai contagi da Covid, che stanno mettendo a dura prova le strutture ospedaliere e il sistema dei trasporti sanitari. Soltanto nella giornata di ieri il bolognese ha registrato 878 nuovi positivi di cui 505 sintomatici.

Anpas si è fatta portavoce di questi bisogni attraverso un appello rivolto alle Pubbliche Assistenze da Paolo Rebecchi, coordinatore provinciale e membro del direttivo nazionale di Anpas. La risposta della Pubblica Assistenza di Travo è stata velocissima, con diversi volontari che si sono resi disponibili.

Così alle 6.00 di questa mattina, 20 marzo, un’ambulanza con volontari autisti e soccorritori con specifica formazione è partita da Travo alla volta della sede della Pubblica Assistenza Città di Bologna, dove sono stati accolti da Roberto Rocca, responsabile operativo dell’associazione bolognese, che li ha informati circa i loro compiti e le modalità di svolgimento del servizio. Nel capoluogo di regione i volontari travesi si dedicheranno in particolare al trasporto di pazienti Covid positivi non solo all’interno della provincia bolognese ma eventualmente anche su tutto il territorio regionale, seguendo le disposizioni dell’Azienda sanitaria.

“I volontari della Pubblica Assistenza di Travo – si legge in una nota – precisano che è parte dell’identità della loro associazione rispondere con generosità agli appelli di Anpas e ai bisogni del Paese, aggiungendo che in questo caso la loro disponibilità è avvertita anche come un obbligo morale, perché è impressa nella memoria di tutti l’aiuto che proprio da Bologna giunse l’anno scorso quando Piacenza stava vivendo il tempo tragico della prima ondata dell’epidemia”.