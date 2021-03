Il virus ha fatto un’ennesima vittima: stavolta è una persona di soli 40 anni. A distanza di un anno dal terribile marzo 2020 pieno di lutti, a cadere – vittima numero 1.524 – è stato un uomo di origini indiane residente a Fiorenzuola. Secondo quanto si è saputo, non c’erano in questo caso gravi patologie pregresse. Non appena arrivato in ospedale, un mese e mezzo fa, l’uomo era stato rapidamente trasferito in terapia intensiva. Le sue condizioni erano già gravi e un mese e mezzo di battaglia non è servito a salvarlo dalla morte.

