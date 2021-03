I bisogni degli adolescenti e il rapporto coi genitori: online un questionario per ragazzi

Si chiama “Oltre lo specchio”, il progetto che il Centro per le famiglie del Comune

di Piacenza (con il sostegno della Regione Emilia Romagna) ha affidato

all’associazione di promozione sociale “Le Valigie”, con l’obiettivo di supportare e

valorizzare il rapporto tra genitori e figli nella fase dell’adolescenza.

“Il primo passo – spiegano gli educatori Sara Dallavalle e Andrea Roda – non poteva

che consistere nel coinvolgimento dei ragazzi, per individuarne le esigenze nella

relazione con il mondo adulto. Solo così, infatti, possiamo dare vita a un percorso che

tenga conto delle loro necessità nel dialogo con i familiari, costruendo insieme uno

stile educativo capace di rispecchiare con reciprocità i temi che sono importanti sia

per i genitori, sia per i figli”.

E’ online, a questo proposito, il questionario rivolto alle ragazze e ai ragazzi tra i 12 e

i 16 anni, che potranno rispondere in forma anonima collegandosi direttamente al

modulo online a questo indirizzo. Prima della compilazione, è possibile guardare il video di presentazione del progetto.

I temi individuati grazie ai questionari verranno poi approfonditi con un gruppo

ristretto di adolescenti, disponibili a partecipare a questa successiva tappa del

progetto, sotto l’egida di due educatori che raccoglieranno il materiale per realizzare

brevi video-interviste. “Questi filmati – proseguono Dallavalle e Roda –

saranno lo spunto di partenza per una serie di incontri aperti alla cittadinanza,

incentrati proprio sulla genitorialità con figli teenager: se la situazione lo permetterà,

vorremmo organizzarli in autunno al Centro per le Famiglie, come momento di

confronto mediato che permetta, alle mamme e ai papà, di riflettere sul proprio stile

educativo in relazione agli argomenti che stanno più a cuore ai ragazzi”.