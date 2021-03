Stipendi dimezzati e rate saltate: il Covid miete vittime ma è anche emergenza povertà

Basta poco per precipitare nel girone della povertà. Anche uno stipendio (su due in famiglia) dimezzato e due o tre rate importanti che inesorabilmente arrivano a fine mese e ti tagliano le gambe. Oppure il marito, dipendente di una impresa di escavazioni in giro per il mondo, bloccato all’estero perché l’azienda ha perso gran parte delle commesse e non ci sono i soldi per farlo rientrare.

Ecco due storie simbolo di come il Covid stia mietendo sempre più anche vittime economiche, costrette a rivolgersi, per sopravvivere, ai servizi di emergenza messi in campo sul territorio. Ad esempio all’Emporio solidale. Intanto la raccolta fondi indetta da Libertà per aiutare le strutture di emergenza della Caritas diocesana e gli hospice di Piacenza e Borgonovo ha raggiunto quota 35mila euro. Poiché una delle peculiarità dell’iniziativa è quella di aiutare subito, il più in fretta possibile, 28.900 euro (allo scorso 14 marzo) sono già stati consegnati ai destinatari: in particolare 15.100 ai due hospice e 13.800 alla Caritas.

