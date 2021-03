Andamento della pandemia, Luca Baldino: “Possiamo essere cautamente ottimisti”

“La situazione attuale è buona, possiamo essere cautamente ottimisti, perché la zona rossa ci aiuta e non ci sono motivi per pensare a un aumento di casi di positività nei prossimi giorni”. E’ il direttore generale Ausl, Luca Baldino, a mostrarsi fiducioso dell’andamento della pandemia nel Piacentino, che nell’ultima settimana ha fatto registrare una flessione nelle curve di analisi.

I casi totali di contagio, nel periodo che va al 15 al 21 marzo, sono scesi del 9,1% rispetto ai sette giorni precedenti, con un valore di nuovi positivi di 135 ogni 100mila abitanti; un dato decisamente più basso di quelli regionale (395), lombardo (308) e nazionale (257).

“Per quanto riguarda i ricoveri Covid la curva ha smesso di calare – ha spiegato Baldino – ma non è neppure in aumento, mantenendosi stabile”. Comportamento analogo per quella delle terapie intensive. Ancora elevato il numero dei decessi settimanali, stabile a 9 come la settimana precedente, ma anche a motivo di una “sovrastima dei decessi Covid” ha spiegato il direttore generale Ausl.

In merito ai vaccini ad oggi hanno ricevuto almeno una dose l’11,3% della popolazione piacentina.

Baldino ha poi lanciato un appello, in modo particolare alle persone anziane: “Non è necessario presentarsi al centro vaccinale con ampio anticipo – ha spiegato -. E’ sufficiente arrivare cinque minuti prima”.

COVID, REPORT SETTIMANALE