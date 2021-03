Cella commissario della Camera di Commercio: “Sostegno all’economia”

Filippo Cella è stato nominato ieri, 23 marzo, commissario straordinario della Camera di Commercio di Piacenza. L’ente camerale riacquista così piena funzionalità operativa e legittimazione ad operare a sostegno e nell’interesse delle categorie economiche del territorio” – spiega Cella. La nomina prevede infatti poteri per la completa amministrazione ordinaria e straordinaria della camera di commercio. “I principi cardine della mia azione – sottolinea Cella – saranno in questa fase: la riattivazione di nuovi e ulteriori strumenti di sostegno e di promozione per il tessuto economico, oltre a quanto già in atto coi vari bandi e ristori deliberati alla fine del 2020; l’attività istituzionale volta a procedere nel senso della riforma, secondo le indicazioni e le tempistiche che verranno indicate da Stato e Regione; in tal senso attualmente il percorso di accorpamento risulta sospeso e saranno pertanto necessari incontri e confronti fra le diverse province per definirne meglio contorni e scenari definitivi. Il mio impegno sarà comunque e prioritariamente rivolto all’espletamento dei compiti istituzionalmente delegati tenendo sempre in massimo conto la regolare funzionalità della nostra camera, la tutela del nostro sistema economico provinciale e la massima rappresentanza degli interessi delle categorie piacentine, qualunque sia il futuro assetto delle Camere di Commercio”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà