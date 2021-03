Incidente tra Settima e Niviano nella tarda mattinata di venerdì 26 marzo. Un’auto condotta da una donna, per cause da chiarire è uscita di strada. Fortunatamente la conducente non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica Sant’Agata di Rivergaro, i vigili del fuoco e la polizia dell’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà