Schiacciato dall’auto che si ribalta: incidente mortale a Barberino. Traffico deviato

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi lungo la Statale 45, all’altezza della galleria di Barberino, nel comune di Bobbio.

Per cause al vaglio dei carabinieri, un’auto si è ribaltata e l’uomo alla guida è rimasto schiacciato. Sul posto sono giunti i mezzi del 118 e l’elisoccorso da Milano, ma ormai non c’era più nulla da fare.

Il traffico è stato momentaneamente deviato per consentire i rilievi di legge e la messa in sicurezza della vettura e della carreggia, grazie all’opera dei vigili del fuoco.

L’auto è stata posta sotto sequestro.