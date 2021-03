Donazione di 140 mascherine ai bambini disabili del distretto Ponente

Il Rotary Club Val Tidone ha donato 140 mascherine ai bimbi disabili di tutto il distretto di Ponente. Le mascherine saranno destinate ai bambini che frequentano le scuole elementari e che sono in carico al servizio di neuropsichiatria infantile del distretto, diretto da Alex Gravante. Ad oggi, secondo i dati forniti da Gravante, sono 850 i bambini in carico alla neuropsichiatria infantile del distretto di Ponente, il cui servizio ha sede nella Casa della salute di Borgonovo. Il servizio minori, collocato anch’esso nella stessa struttura, ha invece in carico 960 minori dello stesso distretto. In tutti i comuni di Ponente si conta una popolazione dagli zero ai 16 anni, pari a circa 11mila tra giovani e bambini.

