Oggi un decesso e 58 nuovi contagiati da Covid nella nostra provincia

Il decesso di un uomo di 81 anni e 58 nuovi contagiati, di cui 42 sintomatici. Questo recita il bollettino odierno della pandemia da Covid nel nostro territorio. Salgono di un’unità e toccano quota 8 i ricoverati in Terapia intensiva.

L’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA NEL PIACENTINO

LA SITUAZIONE IN REGIONE

In Emilia Romagna i nuovi casi sono 2.269, con portano il totale a 329.041.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 33.234, con una percentuale dei nuovi positivi del 6,8%.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,7 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.029 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 245.274. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 72.061 (+206 rispetto a ieri).

Purtroppo, si registrano 34 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia le vittime del Covid in regione sono state 11.706.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 400 (+1 rispetto a ieri), 3.467 quelli negli altri reparti Covid (-47).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 21.601 a Piacenza (+58 rispetto a ieri, di cui 42 sintomatici), 22.529 a Parma (+201, di cui 117 sintomatici), 39.813 a Reggio Emilia (+225, di cui 132 sintomatici), 56.494 a Modena (+405, di cui 265 sintomatici), 71.101 a Bologna (+546, di cui 374 sintomatici), 11.419 casi a Imola (+40, di cui 24 sintomatici), 19.473 a Ferrara (+164, di cui 50 sintomatici), 25.681 a Ravenna (+176, di cui 126 sintomatici), 13.301 a Forlì (+129, di cui 89 sintomatici), 16.278 a Cesena (+131, di cui 91 sintomatici) e 31.351 a Rimini (+194, di cui 98 sintomatici).