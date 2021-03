Ritrovato a terra lungo il cavalcavia di Borgotrebbia: ciclista gravissimo

Versa in gravissime condizioni un uomo ritrovato a terra in strada con la sua bicicletta a Borgotrebbia, lungo il cavalcavia autostradale. Non sono chiare le cause delle ferite e dei traumi riportati dall’uomo che è stato condotto d’urgenza al pronto soccorso cittadino a bordo di un’ambulanza della Croce Rossa dopo le prime cure prestate sul posto dagli uomini del 118. Stando alle prime ipotesi, si potrebbe trattare di una semplice caduta, ma non sono escluse altre eventualità. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti.

