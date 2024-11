“Il mio cane sbranato da un lupo”: allerta tra i residenti nella zona di Borgotrebbia

C’è preoccupazione tra i residenti della località Chiappona, nei pressi di Borgotrebbia, alle porte di Piacenza. Un cane bianco, sei anni, meticcio, è stato aggredito e sbranato: il colpevole sarebbe un lupo, uno di quelli già avvistati da tempo nella zona, a due passi dalle case, tra i campi agricoli e l’argine del fiume Trebbia. A segnalarlo è anzitutto la proprietaria dell’animale ucciso, Marisa Pollini: “Ogni sera porto qua i cani. Purtroppo, ho sentito guaire fortissimo la mia cagnolina. E’ sparita. Non abbiamo ritrovato i resti, nemmeno il giorno dopo, e neppure con l’utilizzo di un drone da parte di alcuni amici”.

Un’altra residente, Chiara Pozzi, ha scovato le impronte dei lupi: “Erano certamente quelle, e non è la prima volta che questi animali vengono segnalati nei pressi delle nostre case, anche perché ci sono le pecore nelle vicinanze. Due anni fa abbiamo trovato la carcassa di un capriolo. Non siamo in un bosco, ma in città, tra i campi agricoli, accanto all’autostrada e a soli due minuti dalla via Emilia. Stavolta – prosegue Pozzi – abbiamo subito allertato la polizia provinciale, la quale ci ha detto che avrebbe a sua volta avvertito le guardie zoofile. Tra i residenti proprietari di cani c’è molta preoccupazione”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: