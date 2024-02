A Borgotrebbia si apre la stagione tennistica. Nuovo campo per celebrare Sinner

Record di iscritti nel circolo di Borgotrebbia in questo fine settimana per il primo torneo “rodeo” della stagione tennistica. Il campo è stato riqualificato con un tappeto azzurro esattamente uguale a quello dell’Australian Open su cui Jannik Sinner ha trionfato nelle scorse settimane, dando la spinta alla crescita del movimento tennistico in tutta Italia. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.