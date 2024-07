A Bolzano il Tennis Club Borgotrebbia si gioca la promozione in Serie A2

Sarà la partita dell’anno. Il Team Tennis Club Borgotrebbia è pronto a giocarsi la tanto sognata promozione in Serie A2 in casa del Tennis Rungg Sudtirol/Alpeker di Bolzano: domani, domenica 7 luglio, la squadra capitanata da Andrea Nociti e Gianluca Beghi sarà impegnata ad Appiano sulla Strada del Vino (BZ) nella gara di ritorno del playoff decisivo di Serie B1 e dopo il pareggio dell’andata tutto è ancora in discussione.

“Siamo arrivati all’atto finale dopo un lungo campionato – ha spiegato Nociti – il 3-3 di domenica scorsa ci è stato un po’ stretto, ma ora c’è la carica giusta e il carattere per vincere”.

Si profila qualche cambio in vista del match, che in caso di parità si deciderà al doppio supplementare di spareggio: al posto di Peter Gojowczyk giocherà Gergely Madarasz e fino all’ultimo sarà ballottaggio tra Andrea Bolla e Lorenzo Frigerio nel singolare, per il resto tutto confermato con Luca Galazzetti e Alessandro Sartori punti fermi del vivaio.

Proprio Galazzetti ha suonato la carica: “Veniamo da un mese e mezzo di partite intense e belle prestazioni, adesso è arrivato il momento più importante perché vogliamo vincere e sarà importante il sostegno da parte di tutto il gruppo”.

Gruppo che, come ha chiosato capitan Beghi, “è molto unito, siamo tutti amici che si trovano dentro e fuori dal campo, partiti nel 2020 dalla D1 e salendo di categoria ogni anno. Anche stavolta ci siamo creati l’opportunità di poter andare in A2, i ragazzi sono molto carichi e pronti per raggiungere questo obiettivo a tutti i costi”.