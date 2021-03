A Pontedellolio l’offerta educativa per i bimbi da 0 a 3 anni non si ferma

Non si è interrotta nemmeno a Pontedellolio l’attività educativa dell’asilo nido Girigirotondo in concessione alla cooperativa sociale Unicoop. L’amministrazione e la cooperativa hanno garantito la continuità dei servizi educativi, fornendo un supporto a distanza alle famiglie per non interrompere il servizio ai minori di età compresa tra gli 0 e i 3 anni.

Le insegnanti consegneranno quindi a domicilio un kit settimanale di esperienze per ogni bambino, da poter sviluppare insieme alle famiglie, ma proporranno anche un incontro serale in video conferenza dove condividere con bambini e genitori le esperienze fatte con i materiali dei kit. Sarà inoltre preparato un programma settimanale di 3 attività di lettura e un laboratorio per tutti i bimbi che viene realizzato tramite piattaforme virtuali. Infine sono previste anche attività domiciliari a cura delle educatrici per condividere momenti di gioco e lettura.

