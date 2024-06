Castel San Giovanni, dal Pnrr 864mila euro per 36 posti in più all’asilo nido

Castel San Giovanni è destinatario di 864 mila euro di finanziamento legati ai fondi Pnrr che potrebbe portare altri 36 posti in più di asilo nido. Una vera manna, ma al tempo stesso il primo nodo da sciogliere per l’amministrazione entrante.

A Castel San Giovanni è infatti già in corso la costruzione di un nuovo asilo nido in via Duse, e gli 864 mila euro non possono essere “trasferiti” sul progetto già avviato. La nuova amministrazione Stragliati (che si insedierà sabato) dovrà quindi decidere in che modo sfruttare l’opportunità del finanziamento e in che modo “declinarlo” rispetto al progetto del nuovo nido in via Duse, il cui termine lavori, se i piani verranno rispettati, dovrebbe essere a primavera 2025.