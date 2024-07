Asili nido e scuole materne, a Castel San Giovanni 116 famiglie in lista d’attesa

Sono 116 le famiglie in lista d’attesa a Castel San Giovanni per un posto di asilo nido o di scuola materna statale. Al nido, i bimbi in lista di attesa sono 41, mentre alla materna ci sono 75 bimbi che chiedono di entrare in esubero rispetto alla capacità massima.

carenza CRONICA di spazi per l’infanzia

I numeri confermano quello che è un dato ormai consolidato per Castello: la città capoluogo della Val Tidone necessita di spazi per l’infanzia. Per il nido, in attesa dell’avvio a settembre 2025 della nuova e più capiente struttura in via Eleonora Duse, soluzioni temporanee potranno vernire, annuncia l’assessora all’istruzione, Wendalina Cesario, dai “voucher per aiutare chi iscrive i propri figli fuori comune” e da una “nuova sezione” che potrebbe assorbire parte della lista di attesa.

Alla materna statale sono attesi a settembre 247 bambini. Al momento restano però in lista di attesa altre 75 famiglie. Rimane irrisolta, inoltre, la questione della 12° sezione comunale che la scuola ha chiesto al Ministero di trasformare in statale.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ