A Dubai per rivedere il figlio dopo un anno e mezzo: “Vita normale dopo il lockdown”

Hanno riabbracciato figlio e nuora dopo un anno e mezzo di lontananza a causa della pandemia da Coronavirus. I piacentini Franco Balordi e Cristina Piacenza sono volati a Dubai un paio di settimane fa per raggiungere il figlio Francesco, che è ingegnere e vive negli Emirati Arabi Uniti con la moglie Tatiana, ormai da una decina di anni. Le restrizioni per il Covid hanno tenuto separata la famiglia per oltre 600 giorni. “Rivedersi dopo tanto tempo è stata un’emozione grandissima” – spiega Franco, trattenendo a stento la commozione. La coppia, per poter viaggiare, si è dovuta sottoporre al tampone molecolare entro 48 ore dalla partenza e lo ha rifatto prima del rientro in Italia: “A Dubai sono molto ligi al dovere e non ho mai incontrato qualcuno senza la mascherina indossata correttamente, neppure bambini e ragazzi – racconta Franco. Devo ammettere però che non si avverte la sensazione di tensione che invece aleggia dalle nostre parti. Là è tutto aperto, dai ristoranti ai negozi, fino ai locali. A Dubai hanno dovuto fare i conti con un lockdown durissimo nel 2020 dove non era possibile uscire di casa neppure per portare fuori il cane, ma oggi si vedono i risultati”.

Il ritorno alla normalità attuale è dovuto anche alla campagna vaccinale, ben più capillare e veloce rispetto a quella attuata in Italia ed Europa. “Oltre l’80% della popolazione è già vaccinata – sottolinea Franco – si sono affidati ai vaccini cinesi. I casi di contagi sono rimasti molto bassi e di conseguenza anche i decessi. Eppure è rimasta molta scrupolosità tra la popolazione, che segue le regole”.

GUARDA L’INTERVISTA DI MARZIA FOLETTI