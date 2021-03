Fuggi fuggi all’arrivo dei controlli. Locale chiuso per 5 giorni e clienti multati

Un bar di via Conciliazione, la “Degustazione Il Barino”, è stato chiuso per 5 giorni per aver servito da bere ai clienti. Il titolare è stato multato di 400 euro, al pari di cinque avventori sorpresi a consumare bevande sotto il tendone all’esterno del pubblico esercizio.

In realtà, le persone assembrate erano molte di più, almeno in doppio, e quasi tutte senza mascherina.

Il controllo della polizia municipale, con il supporto di due Volanti della questura, è scattato nel pomeriggio di domenica, quando al centralino è arrivata una telefonata di un residente della zona, il quale segnalava il bar aperto (consentito, ma solo per asporto) e diverse persone riunite nel dehor, in barba a tutti i divieti.

All’arrivo delle pattugli in molti sono scappati, mentre quelli sorpresi non hanno fornito giustificazioni che risparmiassero loro la multa.