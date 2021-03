Auto contro bici a Castelvetro, ciclista a Parma in elicottero

Stava percorrendo la strada Provinciale 10, a Castelvetro, il ciclista di 25 anni, di Cremona, che, nella serata di giovedì 31 marzo, è stato protagonista di un grave incidente. Per cause da accertare, l’uomo in sella alla sua bici da corsa è entrato in collisione con un’auto guidata da un uomo di Castelvetro ed è caduto rovinosamente al suolo. E’ accaduto intorno alle 19. Il casco protettivo ha attutito il colpo, ma il ciclista ha comunque riportato un forte trauma cranico. Per questo, dopo le cure prestate dagli uomini della Pubblica Assistenza di Monticelli e del 118 giunti da Roveleto, il ferito è stato prelevato dall’elicottero del 118 di Parma e condotto all’Ospedale Maggiore. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale per gli accertamenti del caso e per regolare il traffico.

