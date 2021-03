Sfregiato il nome di Giuseppe Verdi a Villanova, il sindaco: “Denunceremo”

A Villanova sfregiato il nome di Giuseppe Verdi sulla facciata dell’ex ospedale. “Qualcuno ha voluto usurpare e togliere il nome di Verdi dalla villa storica dell’ex ospedale”, ha detto il sindaco di Villanova, Romano Freddi. “Che si sia sfregiato e cancellato il nome di Verdi, non è accettabile. E’ un atto ingiusto e inivile. Non so come definirlo in altro modo. Verificherò se ci sono i presupposti per denunciare il fatto ai carabinieri. Mi spiace ma non posso accettare che sia stata commessa una cosa di questo genere, impunemente”. Intanto sull’ex ospedale c’è chi propone che l’antica palazzina diventi un museo dedicato a Verdi. “Sarebbe un’attrattiva turistica”, il commento del gruppo delle “Verdissime”.

