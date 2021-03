“Vogliamo lavorare, adesso basta”: commercianti ed esercenti in piazza

“E’ facile per chi ha lo stipendio sicuro dire agli altri di stare a casa” e “Se lavorare non è più un diritto, pagare le tasse non è più un dovere” sono i messaggi che si leggono sugli striscioni portati in piazza dai manifestanti per dire stop alle chiusure e denunciare l’arrivo di aiuti irrisori dal governo, oltre al Pinocchio in legno che sorregge un cartello con scritto “Basta bugie, vogliamo lavorare”.

Commercianti, esercenti, partite Iva sono scesi in piazza stamattina, 31 marzo, chiamati a raccolta dal presidente provinciale della Fipe Cristian Lertora, per far sentire la propria voce dopo mesi di restrizioni a causa del Covid.

Provvedimenti per arginare i contagi, ma che hanno messo in ginocchio centinaia di attività, solo nel Piacentino. Mancati incassi e soprattutto “ristori” giudicati insufficienti stanno massacrando intere categorie. Per questo motivo i diretti interessati si sono dati appuntamento in piazza Cavalli. E’ stato anche preparato un documento consegnato nelle mani del sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri.