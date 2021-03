Pazienti fragili e non trasportabili, ancora 3mila persone da vaccinare a domicilio

Sono tremila i pazienti “fragili” e intrasportabili per i quali resta necessaria la somministrazione del vaccino a domicilio. Tremila e quattrocento l’hanno già ricevuto. Ma per completare l’operazione serviranno ancora 60-70 giorni. La dottoressa Anna Maria Andena, responsabile del Dipartimento Cure primarie dell’Ausl di Piacenza non se la sente di promettere miracoli. I tempi di azione delle 4-5 squadre in campo per la prima dose (e altrettante

per la somministrazione della seconda) operano su 6 ore di turno. “Sui pazienti fragili e sui tempi richiesti per completare l’operazione vaccinale – sottolinea la dirigente – sia prima dose che seconda dose molto dipenderà pertanto anche dall’entità delle forniture”.

