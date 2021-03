Pianello: dopo 43 anni arriva la pensione per lo storico medico Massimo Alpegiani

Dopo 43 anni il dottor Massimo Alpegiani, storico medico che ha avuto in cura centinaia di famiglie della Val Tidone, è andato in pensione. Alpegiani, che ha 69 anni, avrebbe potuto ritirarsi un anno fa, ma con lo scoppio della pandemia decise di restare al suo posto, a curare i suoi 1300 pazienti dell’ambulatorio di Pianello. Il suo pensionamento è stato avvertito come un segno di impoverimento del territorio, tanto che nei giorni scorsi in Regione è stata presentata un’interrogazione per chiedere che il vuoto lasciato da Alpegiani venga subito colmato. Il primo febbraio del 1978, fresco di laurea all’Università di Pavia, l’allora giovane medico venne spedito a Pecorara. In Alta Val Tidone vi rimase fino al 2000, anno in cui venne trasferito a Pianello dove ha concluso la sua carriera. “Sono stati anni intensi – dice – ho dato tanto, ma ho anche ricevuto parecchio, anzi credo di aver ricevuto dai miei pazienti più di quello che io ho dato loro”.

