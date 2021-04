Visita del vescovo all’Hospice. “Professionalità e umanità preziose nella malattia”

Il vescovo monsignor Adriano Cevolotto ha portato il suo conforto ai pazienti dell’Hospice di Piacenza e ai loro familiari in occasione del Venerdì santo. Il vescovo, accompagnato dal vicario generale monsignor Luigi Chiesa, si è soffermato sul valore del lavoro svolto dal personale della struttura: “Il vostro è un apporto fondamentale non solo dal punto di vista del funzionamento della struttura, ma soprattutto per garantire quella professionalità e umanità che sono pietre preziose nei momenti difficili in cui si affronta la malattia”.

“Il segno dell’apprezzamento per il nostro lavoro – ha spiegato Sergio Fuochi, presidente della Fondazione “La Casa di Iris” è il sostegno che le famiglie degli ospiti continuano a farci pervenire negli anni. I nostri album dei ricordi, con le lettere di ospiti e dei loro parenti, aumentano di anno in anno e sono diventati un patrimonio umano che ci aiuta ad affrontare con sempre maggiore determinazione il nostro cammino”.

Il vescovo – che per ragioni legate alle restrizioni per la pandemia ha effettuato la visita dall’esterno, camminando nel giardino che circonda l’Hospice e salutando alcuni ospiti dalle finestre – si è soffermato insieme al direttore sanitario della struttura, Giovanna Albini – sull’organizzazione e sul percorso che ha portato ai risultati odierni. “E’ stato un cammino in salita – ha ricordato Albini – soprattutto all’inizio per far superare la diffidenza nei confronti di una struttura non sempre compresa fino in fondo. Il tempo ci ha aiutato, entrando sempre più nel cuore delle famiglie piacentine, che non si sono sentite abbandonate nel momento più difficile della vita e hanno trovato un caldo riparo per lenire la loro sofferenza”.

La visita del vescovo, alla vigilia della seconda Pasqua più difficile, è stato un segnale di speranza e di motivazione cui aggrapparsi in questo momento di spaesamento e di grande stanchezza emotiva per tutti.