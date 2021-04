L’esito del tampone non si trova, Pasqua in isolamento per una coppia con neonata

Un contatto con un soggetto positivo e l’Ausl che chiama per fare il tampone. Una prassi ormai consolidata. L’esito di un test però non è arrivato e una famiglia trascorrerà la Pasqua con il timore di una positività.

A segnalare l’episodio è un piacentino di 33 anni che il 25 marzo, insieme alla moglie, ha incontrato una persona risultata positiva al Coronavirus alcuni giorni dopo. Il tampone per marito e moglie è stato fissato il 30 marzo. L’esito è arrivato tempestivamente al 33enne, risultato negativo e agli altri contatti stretti ma non alla moglie 30enne. Immediate sono scattate le telefonate all’Azienda sanitaria per capire cosa fosse successo al test della donna ma nessuno ha saputo dare risposta. Marito e moglie si sono così isolati in piani diversi dell’abitazione.

“Abbiamo contattato anche il nostro medico e ci ha detto che è capitato a diverse persone in questi giorni – spiega il piacentino preoccupato – Noi abbiamo chiamato i laboratori privati per capire se mia moglie poteva fare il test a pagamento ma i primi posti liberi sono venerdì. Il problema non è quello di non poter uscire per Pasqua, è che abbiamo una bambina di poche settimane, cosa facciamo se succede qualcosa a lei?”

