Sorpreso a stoccare rifiuti inquinanti e pericolosi in modo illecito: denunciato

Veicoli fuori uso, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) rifiuti ingombranti, rifiuti domestici, rifiuti metallici, legnosi e plastici di vario genere. E’ quanto hanno rinvenuto i carabinieri forestali della Stazione di Fiorenzuola in un’area degradata del comune valdardese. I materiali erano in parte stoccati in modo disordinato e in parte caricati su un autocarro provvisto di cassone scarrabile a cielo aperto.

Sul posto i militari hanno sorpreso un cittadino straniero, identificato quale responsabile dello stoccaggio dei materiali inquinanti. L’area era già stata oggetto di accertamenti condotti dei carabinieri forestali nel mese di settembre 2020 e conclusi con il sequestro probatorio dei rifiuti a carico della stessa persona.

Sul posto è intervenuta, in supporto ai militari dell’Arma forestale, anche una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Fiorenzuola.

Oltre che per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, già pendente a suo carico, l’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria anche per il reato di violazione di sigilli ai sensi dell’art. 349 del Codice Penale. I rifiuti rinvenuti, compreso il camioncino con il suo carico, sono stati sequestrati.