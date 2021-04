Caos AstraZeneca tra timori e rinunce alla seconda dose del vaccino

Caos AstraZeneca, fra dubbi su come muoversi, se prenotarsi o evitare, se confermare la seconda dose. E si fanno i conti con timori crescenti, tanto che da stime non ufficiali un 8 per cento dei già prenotati al vaccino AstraZeneca ieri a Piacenza non si è fatto avanti. Come continuare nel piano vaccinale dopo questo scossone? All’indomani del nuovo pronunciamento di Ema e della correzione dei foglietti illustrativi del farmaco anglo svedese sui possibili rischi, le Regioni incontrano il governo per tirare le fila anche su questo fronte. Risultato? A chi ha meno di 60 anni verrà proposto Pfizer BioNTech.

Ieri mattina intanto sono state bloccate a Piacenza le prenotazioni su AstraZeneca, con qualche sconcerto da parte di chi era comunque deciso a mettersi in lista.

